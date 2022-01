The Cute One : Take-That-Star Mark Owen wird 50

Solch einen Hype hatte es seit den Beatles nicht mehr gegeben: In den 90er Jahren feierten Take That sagenhafte Triumphe. Und mittendrin Mark Owen. Der wollte eigentlich ganz was anderes werden.

Gary Barlow (50) und Howard Donald (53) wissen schon, wie es sich anfühlt, jetzt ist Mark Owen an der Reihe: Der Sänger feiert an diesem Donnerstag (27. Januar) seinen 50. Geburtstag. Passenderweise haben Take That auf Instagram die Mark-Owen-Woche-ausgerufen. Barlow, Donald und Owen - sie sind die Verbliebenen der Boygroup Take That, die mit Hits wie ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.