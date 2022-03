Australien : Sydney Harbour Bridge stundenlang gesperrt

„Dramatischer Crash“ im Berufsverkehr. Ein SUV stößt frontal mit einem Van zusammen. Drei Menschen werden verletzt. Acht Fahrspuren der weltberühmte Sydney Harbour Bridge werden für mehrere Stunden gesperrt.

Nach einem schweren Unfall ist die weltberühmte Sydney Harbour Bridge mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt worden. Ein SUV sei mitten im morgendlichen Berufsverkehr frontal mit einem Van zusammengestoßen und habe sich daraufhin überschlagen, so die Nachrichtenagentur AAP. Das Fahrzeug ging sofort in Flammen auf, von der Brücke stieg dichter sc...

