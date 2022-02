Erneut Orkanböen : Sturmtief „Zeynep“ könnte Mecklenburg-Vorpommern noch heftiger treffen als „Ylenia“

Orkantief „Zeynep“ ist im Anmarsch und der Norden hält den Atem an. Der nächste Orkan könnte noch heftiger werden als das Vorgängertief. Einige Meteorologen warnen sogar vor dem möglicherweise „stärksten Februar-Sturm seit Beginn der Aufzeichnungen“.

Das Orkantief „Ylenia“ ist über Norddeutschland hinweggefegt, da wird schon „Zeynep“ erwartet. Von Freitagnachmittag an soll der Wind im Nordwesten wieder merklich auffrischen und seinen Höhepunkt am Abend und in der ersten Nachthälfte zum Samstag erreichen, hieß es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Auch auf dem Festland erneut Orkanböen Insbesondere...

