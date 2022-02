Einschränkungen im Bahnverkehr : Sturmtief „Xandra“: Das müssen Reisende in MV beachten

Sturmtief „Xandra“ wirbelt in Norddeutschland am Donnerstag den Bahnverkehr durcheinander. Es ist mit Zugausfällen und Verspätungen zu rechnen. Reisende können bereits gebuchte Tickets stornieren. In Niedersachsen ist der Fährverkehr zu den Ostfriesischen Inseln eingestellt.

Zwei Orkantiefs in schneller Folge sorgen für Unwetterwarnungen in vielen Teilen Deutschlands. An der Nordsee besteht die Gefahr einer Sturmflut. Schon am Mittwochabend soll der Wind den Vorhersagen zufolge mächtig aufdrehen, teils könnte er Orkanstärke erreichen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach gab für Mittwochabend bis Donnerstagabend e...

