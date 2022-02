Bahnverkehr stark eingeschränkt : Sturm „Zeynep“: Diese Rechte haben Sie bei Zugausfällen und Verspätungen

Der Bahnverkehr im Norden Deutschlands und in den nördlichen Landesteilen Nordrhein-Westfalens ist infolge des Sturms weiterhin stark eingeschränkt. Diese Rechte haben Reisende bei Zugausfällen und Verspätungen.

Wie die Deutsche Bahn in Berlin am Samstagmorgen berichtete, fahren weiterhin keine Züge des Fernverkehrs in den betroffenen Regionen. Dies gelte für Verbindungen nördlich von Dortmund, Hannover und Berlin sowie zwischen Berlin und Halle (Saale)/Leipzig. Nur auf der Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt führen einzelne Züge. Regionalverkehr f...

