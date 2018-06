Keine Lockerung : Streikverbot bleibt

Der Beamtenbund in Mecklenburg-Vorpommern hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen ein Streikrecht für Beamte begrüßt. „Beamte sind hierzulande aus guten Gründen verbeamtet und dürfen nicht streiken“, sagte gestern der Landesvorsitzende des dbb, Dietmar Knecht. Die Menschen schätzten die Zuverlässigkeit des Staates. Das Bundesverfassungsgericht habe die Argumentation des dbb bekräftigt, dass Lehrer hoheitliche Aufgaben ausüben, sagte Knecht. „Immerhin hat die Schulpflicht Verfassungsrang in Deutschland.“ Daraus ergebe sich umgekehrt die Verpflichtung, Unterricht verlässlich zu garantieren. Mit „Enttäuschung“ hat dagegen die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) auf das Urteil reagiert. „Das ist ein Schwarzer Tag für Demokratie und Menschenrechte“, sagte GEW-Vorsitzende Marlis Tepe . „Das Gericht schreibt die bisherige Rechtsprechung fest und macht damit einen Rückschritt ins vergangene Jahrhundert. Im Gegensatz zum Bundesverwaltungsgericht sieht das Verfassungsgericht weder eine Kollision zwischen deutschem und internationalen Recht noch eine Kollision in der deutschen Rechtsprechung.“ Tepe kündigte an, dass die GEW das Urteil jetzt eingehend prüfen und dann über die weiteren Schritte entscheide werde.