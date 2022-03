Fehlende Kontrollen im Norden : Streik an acht Flughäfen: Hier gibt es jetzt Ausfälle und Verspätungen

Mal wieder ist bei Fluggästen Geduld gefragt. Die Gewerkschaft Verdi überzieht die Flughäfen heute mit einer Warnstreikwelle, um die Interessen der Sicherheitskräfte durchzusetzen. Welche norddeutschen Standorte betroffen sind.

Flugausfälle, Verspätungen und lange Wartezeiten drohen den Passagieren am Dienstag an acht deutschen Flughäfen. Die Gewerkschaft Verdi hat die privaten Sicherheitskräfte zu einem ganztägigen und nahezu flächendeckenden Warnstreik aufgerufen. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt werden wegen fehlender Kontrollen erneut keine Passagiere zusteige...

