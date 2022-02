Auszeichnung : Sternen-Ehre für Adam McKay auf Hollywoods „Walk of Fame“

Kommende Woche soll der Filmregisseur mit einer Sternenplakette für sein Schaffen ausgezeichnet werden. Die Namen der Gastredner stehen schon fest.

Der Oscar-Preisträger Adam McKay (53, „Don't Look Up“) soll auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einer Sternenplakette verewigt werden. Dies gaben die Betreiber der Touristenmeile am Donnerstag in Los Angeles bekannt. Am 17. Februar soll der Regisseur und Drehbuchautor den Stern auf dem Hollywood Boulevard enthüllen. Er erhält die 2713. Plakette auf dem ...

