Friedensdemonstration in Köln : Statt „Kölle Alaaf“: Zehntausende setzen ein Zeichen gegen den Krieg

Laut einem Sprecher nehmen an der derzeit stattfindenden Friedensdemonstration in Köln mindestens 150.000 Menschen teil. Oberbürgermeisterin Reker rief zur Solidarität mit der Ukraine auf - und mit Protestierenden in Russland.

Zehntausende Menschen haben am Rosenmontag in Köln für Frieden und Demokratie demonstriert. Michael Kramp, der Sprecher des Festkomitees Kölner Karneval, sprach im WDR Fernsehen mit Verweis auf Polizeiangaben von mindestens 150.000 Teilnehmenden. Seinen Aussagen zufolge nehme die Teilnehmerzahl sogar noch zu, das sei „Wahnsinn“. „Es ist beeindruckend,...

