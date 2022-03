Prozess : Staatsanwaltschaft geht gegen „Drachenlord“ in Revision

Das Landgericht in Nürnberg hat den Youtuber „Drachenlord“ zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. Damit will sich die Staatsanwaltschaft aber nicht abfinden.

Der Rechtsstreit um den umstrittenen Youtuber „Drachenlord“ geht in die nächste Runde: Gegen ein Urteil in zweiter Instanz vom vergangenen Mittwoch hat die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt, wie die Anklagebehörde mitteilte. Nun muss einer der beiden in Nürnberg angesiedelten Senate des Bayerischen Obersten Landesgerichtes entscheiden. Das Landgeri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.