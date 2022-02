Panorama : Sperrung der A7: Behinderungen auch wegen Demos erwartet

Autofahrer müssen an diesem Wochenende in und um Hamburg mit größeren Behinderungen rechnen: Seit Freitagabend ist die A7 für Bauarbeiten am Elbtunnel zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und -Heimfeld voll gesperrt. Größere Staus wurden am Samstagmorgen auf den Umleitungsstrecken zunächst noch nicht gemeldet. Bis Montagmorgen, 5.00 Uhr, sollen die Baumaßnahmen am südlichen Tunnelportal abgeschlossen sein, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Ursprünglich waren die Arbeiten für das vergangene Wochenende geplant, wegen des Sturms aber verschoben worden.

Die Polizei erwartet erhebliche Verkehrsbehinderungen - auch wegen einiger großer Veranstaltungen in der Stadt. Für Samstagnachmittag sind vier Demonstrationszüge mit insgesamt rund 7000 Gegnern der Corona-Maßnahmen angemeldet. Am Sonntag spielt im Volksparkstadion der HSV gegen Werder Bremen. Dazu dürfen 25.000 Zuschauer kommen. Das bedeutet rund 5000...

