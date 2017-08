Keine Opfer : Spektakulärer Hochhausbrand in Dubai geht glimpflich aus

vergrößern 1 von 5 Foto: Kamran Jebreili 1 von 5









Die Behörden in Dubai suchen nach der Ursache des riesigen Feuers in einem der höchsten Wolkenkratzer der Golfmetropole. Die Bewohner warteten am Agabend darauf, in den Torch Tower am Hafen zurückkehren zu dürfen, um das Nötigste aus ihren Wohnungen zu holen.

Das berichtete die Zeitung «Gulf News» auf ihrer Internetseite. Nach Behördenangaben wurde bei dem Großbrand niemand verletzt. Die Betroffenen wurden demnach in Hotels in der Umgebung untergebracht. Die Aufräumarbeiten gingen zügig voran. Am Nachmittag waren die Straßen am Gebäude wieder geöffnet.

Das Feuer in dem 86 Stockwerke hohen Torch Tower - zu deutsch «Fackel-Turm» - brach in der Nacht zum Freitag aus. Videos im Internet zeigen, wie die Flammen an einer Seite des Gebäudes aufstiegen. Brennende Trümmerteile fielen in die Tiefe. Der Brand sei in der 9. Etage ausgebrochen, meldete «Gulf News» unter Berufung auf die Polizei. Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle.

In dem Wolkenkratzer mit 676 Luxuswohnungen hatte es bereits im Februar 2015 gebrannt. Nach Angaben der Polizei konnten auch damals alle Bewohner in Sicherheit gebracht werden.

Das Feuer von Freitagnacht löste erneute Diskussionen um den Brandschutz im Emirat Dubai aus. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu schweren Bränden in Hochhäusern der Stadt. Nach dem Feuer in einem Wolkenkratzer in der Silvesternacht vermeldeten die Behörden im Januar 2016 neue Brandschutzmaßnahmen. Viele der Fassaden sind aus Kostengründen mit leicht entflammbaren Materialien verkleidet. Diese wurden dafür verantwortlich gemacht, dass sich Brände in Wolkenkratzern immer wieder sehr schnell ausgebreitet haben.

Schon den ersten Brand im Torch Tower führten Inspekteure auf die Außenfassade zurück. Nach einem Medienbericht bestand die Fassade aus Aluminiumplatten mit entflammbarem Plastikkern.

Auch bei dem Brand in einem Londoner Hochhaus mit mehr als 80 Toten im Juni dieses Jahres hatten sich die Flammen rasend schnell über die Außenfassade ausgebreitet. Überprüfungen im Anschluss zeigten, dass bei mehreren hundert Gebäuden in Großbritannien ebenfalls die gefährliche Fassadenverkleidung entdeckt wurde.

Der erst 2011 fertiggestellte Torch Tower am Jachthafen von Dubai ist mit einer Gesamthöhe von 352 Metern eines der höchsten Wohngebäude der Welt.

von dpa

erstellt am 04.Aug.2017 | 17:55 Uhr