Wetter : Sonniger und trockener Wochenstart in Deutschland

Der Frühling läuft sich langsam warm in Deutschland. Zum Beginn der Woche wird es zumeist sonnig und trocken.

Hoch „Martin“ beschert Deutschland einen sonnigen und trockenen Start in die neue Woche. Damit setzt sich das ruhige Wetter von Hoch „Lino“ der vergangenen Tage fort, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Am Sonntag seien zunächst gebietsweise dichte Wolken über Deutschland zu erwarten, „denn Hoch Lino ist bereits auf dem Weg nach Oste...

