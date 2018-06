Gefährliche Plage : So schützen Sie sich vor dem Biss der Kriebelmücke

Schon ein normaler Mückenstich kann nerven, erwischt einen die Kriebelmücke ist das oft mit Schmerzen verbunden.

von Viktoria Meinholz

19. Juni 2018, 12:24 Uhr

Hamburg | Im Sommer haben sie Hochsaison: Kaum setzt man sich nach draußen, umschwirren Mücken einen auf der Suche nach Nahrung. Wissenschaftler gehen davon aus, dass in Deutschland um die 50 verschiedene Stechmückenarten leben. Eine von ihnen – die Kriebelmücke – bleibt dem Menschen als besonders schmerzhaft in Erinnerung.

Die Simuliidae, so ihr lateinischer Name, können in Schwärmen auftreten und kommen weltweit vor. Besonders gern mögen sie es feucht – an Flüssen ist die Wahrscheinlichkeit daher höher, auf sie zu treffen. Gerne ernähren sie sich von Wild- und Weidevieh, aber auch Menschen gehören zu ihren Nahrungsquellen. Biologen gehen davon aus, dass sie sich durch die sinkende Zahl der Tiere in den vergangenen Jahren vermehrt den Menschen zuwenden.

Auch wenn die Kriebelmücken in Deutschland keine Krankheiten übertragen, ist die Begegnung mit ihnen meist sehr unangenehm. Das liegt daran, dass Kriebelmücken nicht stechen, sondern beißen. Anders als normale Stechmücken verfügen sie nicht über einen Rüssel, sondern über ein säbelzahnartiges Mundwerkzeug. Mit diesem öffnen sie die Haut, bis ein kleiner Blut-Pool entsteht, den sie dann aufsaugen. Dabei injizieren sie Speicheldrüsensekret, welches zum einen die Blutgerinnung stoppt und zum anderen dazu führt, dass die Wunde kurze Zeit später zu jucken beginnt.

Richtige Kleidung schützt

Und das oft stärker als bei normalen Mückenstichen. Häufig entsteht ein Bluterguss, manchmal schwillt die Stelle auch an. In den meisten Fällen reicht es, die Stelle zu kühlen. Kommt es zu allergischen Reaktionen oder verheilt der Stich nicht innerhalb weniger Tage, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Die Bisswunde ist anfälliger für Infektionen als herkömmliche Stiche. Auch wenn es furchtbar juckt, sollte besser nicht gekratzt werden, da sonst noch leichter Keime und Bakterien eintreten können.

Einen Vorteil hat die Kriebelmücke aus Menschensicht allerdings: Anders als andere Arten kann sie durch ihre Bisstechnik nicht durch die Kleidung zuschlagen. So kann das schmerzhafte Erlebnis bereits durch längere Kleidung verhindert werden. Gängige Abwehrmittel mit den Wirkstoffen DEET oder Icaridin halten auch Kriebelmücken von der menschlichen Haut fern.

Außerdem bleiben sie am liebsten im Freien und landen deswegen nur selten in Wohnungen. Doch selbst wenn die fliegenähnlichen Insekten mal im Schlafzimmer umherirren sollten, wird der Mensch sie meist nicht bemerken: Anders als das verräterische Surren der Stechmücke, ist die Kriebelmücke komplett geräuschlos unterwegs.

(mit dpa)