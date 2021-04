Robert Koch-Institut : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Die dritte Corona-Welle scheint abgebremst, das Sinken der Sieben-Tage-Inzidenz setzt sich fort. Und das Impfen bringt wohl noch weitere positive Effekte.

Berlin | Am vierten Tag in Folge entwickelt sich die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland rückläufig. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die wichtige Kennzahl Morgen mit 153,4 an. Noch am Montag waren 169,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche verzeichnet worden. So niedrig wie am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz seit Mitte April nicht...

