Offenbar Streit um Vaterschaft : SEK überwältigt Mann in Ausländerbehörde - Baby in Obhut

Ein Mann hält stundenlang einen Säugling in einem Amt in Wismar fest, um einen Vaterschaftstest zu erzwingen - bis das SEK kommt.

von dpa

19. September 2019, 20:12 Uhr

Ein Mann, der in der Ausländerbehörde in Wismar sein mutmaßlich eigenes Baby rund fünf Stunden in der Gewalt hatte, ist am Donnerstag von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei überwältigt worden.

Das Kind sei wohlauf und in Obhut genommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Der Mann aus Ghana war den Angaben zufolge mit der Mutter des Kindes in der Ausländerbehörde gewesen. Er habe den Säugling nicht herausgegeben, um einen Vaterschaftstest zu erzwingen, damit er in Deutschland bleiben könne, hieß es.

Mehrere Stunden lang versuchte ein Interventionsteam der Polizei, die Situation friedlich zu lösen. Dies gelang augenscheinlich nicht, schließlich kam das SEK zum Einsatz. Zum Zustand des Mannes gab es zunächst keine Informationen.