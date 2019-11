Weitere Daten sichergestellt : Sechste Festnahme im Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach

Im mutmaßlichen Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach ist in Aachen ein sechster Verdächtiger festgenommen worden.

von dpa

06. November 2019, 16:35 Uhr

Man prüfe derzeit, ob die Voraussetzungen für einen Haftbefehl vorlägen, sagte Staatsanwalt Ulrich Bremer am Mittwoch in Köln. Der Festgenommene und mehrere weitere Männer sollen in Handy-Chats kinderpornografisches Material ausgetauscht haben und teilweise ihre eigenen Kinder missbraucht haben.

In der Nacht zum Mittwoch war bereits ein Verdächtiger in Krefeld festgenommen worden. Außerdem stellten die Ermittler bei einer erneuten Durchsuchung in Bergisch Gladbach weitere Daten sicher. «Die Datenträger enthalten durchaus beweiserhebliches, kinderpornografisches Material», sagte Bremer.

Ende Oktober waren bei einer Wohnungsdurchsuchung in Bergisch Gladbach Daten im Umfang von etwa drei Terabyte sichergestellt worden, die unter anderem schweren sexuellen Kindesmissbrauch zeigen sollen. Vier Männer waren nach dieser Durchsuchung festgenommen worden, da sie im Verdacht stehen, ihre eigenen Kinder und Stiefkinder sexuell missbraucht zu haben.