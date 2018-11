Brennender Kleinbus : Schwerer Unfall in Bayern - Toter und Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bayern ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden aus einem brennenden Kleinbus gerettet.

von dpa

25. November 2018, 09:47 Uhr

«Das Auto geriet am Samstagabend auf der Bundesstraße 12 in den Gegenverkehr und krachte frontal in den Kleinbus», sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Das Auto ging in der Gemeinde Rattenkirchen - östlich von München - in Flammen auf.

Der Fahrer starb in dem brennenden Wrack. Die vier Insassen des Busses überlebten den Unfall und wurden ins Krankenhaus gebracht.