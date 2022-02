Panorama : Schwerer Arbeitsunfall bei Küchenhersteller: Mann tot

Bei einem großen Küchenhersteller in Gütersloh ist ein Mitarbeiter (66) durch einen schweren Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann am Vorabend mit Reparaturarbeiten auf der Ladefläche eines Sattelaufliegers beschäftigt. Dabei hätten sich dort gelagerte Wand- und Deckenelemente gelöst und den Mann erschlagen. Die Ursache ist laut Polizei unklar. Kripo und Arbeitsschutz ermitteln.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.