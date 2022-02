Gedenken : Schweigeminute und Glockengeläut für getötete Polizisten

Eine Polizistin und ihr Kollege sind auf Streife erschossen worden. Mit einer Schweigeminute gedachten Menschen bundesweit ihrer.

Mit einer Schweigeminute und teils bei Glockengeläut haben viele Polizeibeamte und Bürger am Freitag der beiden in der Westpfalz erschossenen Polizisten gedacht. Parallel mit dem Beginn einer internen Trauerfeier der Polizei im pfälzischen Kusel war am Vormittag bundesweit eine Schweigeminute geplant. In Rheinland-Pfalz etwa hatten alle Polizeipräsidi...

