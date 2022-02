Bridgewater College : Schüsse an US-Hochschule - zwei Campus-Polizisten tot

Eine Schießerei mit zwei Toten erschüttert eine Hochschule im US-Bundesstaat Virginia. Zwei Campus-Polizisten sind am Bridgewater College ums Leben gekommen. Die Hintergründe sind noch offen.

Zwei Campus-Polizisten sind an einer Hochschule im US-Bundesstaat Virginia nach Schüssen ums Leben gekommen. Ein Verdächtiger wurde nach dem Vorfall am Dienstag (Ortszeit) festgenommen, wie Hochschule und Polizei mitteilten. Die Tat hatte sich am Mittag auf dem Campus des Bridgewater College ereignet. Der mutmaßliche Schütze sei zunächst geflohen und d...

