Auszeichnungen : Schillerpreis für Schriftstellerin und Regisseurin Özdamar

Ihr Roman „Ein von Schatten begrenzter Raum“ ist aktuell für den Leipziger Buchpreis nominiert. Nun wird die Berliner Autorin Özdamar in Mannheim mit dem Schillerpreis geehrt.

Die Berliner Autorin Emine Sevgi Özdamar erhält den Schillerpreis 2022 der Stadt Mannheim. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, hat dies der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen. „Das Wirken von Emine Sevgi Özdamar ist in vielen Dimensionen Grenzen überschreitend. Sie ist in vielen Ländern, Zeiten und Künsten zuhause und wirkt als S...

