Vor kalifornischer Küste : Schiff nach Brand gesunken: 33 Menschen werden vermisst

Am frühen Morgen werden mehrere Rettungsteams zur kalifornischen Küste gerufen.

von dpa

02. September 2019, 16:05 Uhr

Los Angeles | Nach dem Untergang eines vor der kalifornischen Küste abgebrannten Schiffs werden 33 Menschen vermisst. Das teilte die US-Küstenwache am Montag mit. Das rund 22 Meter lange Touristenboot war den Angaben zufolge in der Nähe der Insel Santa Cruz am frühen Montagmorgen (Ortszeit) in Brand geraten, während über 30 Menschen unter Deck schliefen. Insgesamt waren 38 Menschen an Bord, von denen sich fünf Besatzungsmitglieder retten konnten.

Fünf Insassen, bei denen es sich um Mitglieder der Crew handeln soll, seien gerettet worden, hieß es am Montag unter Berufung auf die Küstenwache.

Von Feuer überrascht





Sie hätten sich bei der Rettungsaktion am frühen Morgen auf dem Deck des Bootes befunden, berichtete der Sender CNN. Die Suche nach weiteren Überlebenden wurde am Montagvormittag (Ortszeit) fortgesetzt. An Bord des Schiffes seien weitere 34 Passagiere gewesen, teilte der Sender unter Berufung auf Behörden im Bezirk Santa Barbara mit. Es werde befürchtet, dass viele von dem Feuer in der Nacht überrascht worden seien. Sie hätten unter Deck geschlafen, sagte Aaron Bemis von der Küstenwache im CNN-Interview. Die Passagiere seien von dem Feuer vermutlich eingeschlossen worden. Die Küstenwache würde aber in dem Gewässer weiter nach möglichen Überlebenden suchen.

Zahlreiche Rettungs- und Löschboote waren zu der Unfallstelle geeilt. Fotos zeigten das Unglücksboot ganz von Flammen eingeschlossen. Es war am Samstag zu einem dreitägigen Taucherausflug ausgelaufen. Es solle am Montag an die Küste von Kalifornien zurückkehren. Zu dem Notfall war es in der Nacht zum Montag nahe der Insel Santa Cruz gekommen. Die Inselgruppe vor Santa Barbara ist ein beliebtes Ausflugsziel für Taucher und Segler.