Medienberichte : Schiff in Flammen: Mehrere Tote vor kalifornischer Küste

Am frühen Morgen werden mehrere Rettungsteams zur kalifornischen Küste gerufen.

von afp

02. September 2019, 16:05 Uhr

Santa Cruz | Mehr als 30 Menschen sind nach Angaben der US-Küstenwache auf einem brennenden Schiff vor der Küste Kaliforniens gefangen. Mehrere Rettungsteams seien entsandt worden, berichtete die Küstenwache am Montag auf Facebook. Demnach war das rund 22 Meter lange Schiff in der Nähe der Insel Santa Cruz in Brand geraten, zunächst konnte nur ein Teil der Mannschaft gerettet werden.





