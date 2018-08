Zwei Menschen verletzt : Schießerei bei Football-Spiel an Schule in Florida

Bei einer Schießerei während eines American-Football-Trainingsspiel an einer Schule in Florida sind zwei Männer verletzt worden. Bei dem Vorfall habe es sich nicht um einen «willkürlichen Gewaltakt» gehandelt, teilte die Polizei im Palm Beach County bei Twitter mit.

von dpa

18. August 2018, 11:00 Uhr

Die Verletzten seien keine Schüler. Einer der Männer sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, der andere sei von einem Augenzeugen mit dem Auto in eine Klinik gebracht worden, berichteten US-Medien.

Die Schüsse fielen demnach während des Trainingsspiels am Freitagabend. Auf Bildern ist zu sehen, wie Spieler und Zuschauer wegrennen und Deckung suchen. Das Stadion sei geräumt worden, hieß es. Die Schule teilte bei Twitter mit, alle Schüler seien in Sicherheit. Der genaue Tathergang und das Motiv waren laut Polizei zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.