Umstrittene Corona-Aktion : Schauspieler Brambach und Sommer: „Vielleicht ein Fehler“

Abkehr von #allesdichtmachen: Auch das Schauspieler-Paar Martin Brambach und Christine Sommer hat seine umstrittenen Corona-Videos gelöscht. Und distanziert sich von einer Vereinnahmung durch Rechts.

Recklinghausen | Das Schauspieler-Paar Martin Brambach und Christine Sommer hat nach der Beteiligung an der Internetaktion #allesdichtmachen mögliche Fehler eingeräumt. „Unser Ziel war es eine Diskussion anzustoßen, sollten wir jedoch durch unsere Teilnahme an dieser Aktion Menschen verletzt haben, möchten wir uns dafür entschuldigen“, teilten die Darsteller in ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.