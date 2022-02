Omikron trifft Lieferketten : Säuglingsnahrung in den USA knapp: Müssen deutsche Eltern bangen?

Die Omikron-Welle verstärkt den Arbeitskräftemangel in den USA. Säuglingsnahrung ist damit zu einem begehrten Gut in vielen Supermärkten geworden. Wie es in Deutschland aussieht.

Leere Regale, verzweifelte Internetsuche und mehrere Autostunden Fahrt zu überregionalen Supermärkten – Eltern kleiner Kinder in den USA sind massiv von einem Mangel an Säuglingsnahrung betroffen, wie mehrere US-Medien berichteten. „Ich kann die Babynahrung einfach nirgends finden“, klagt eine Mutter gegenüber dem Nachrichtensender „CNN-Business“. Tägl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.