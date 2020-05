Registierte Corona-Fälle : Russland überschreitet 300.000er-Marke bei Infektionen

Mit der Zahl der Infektionen rangiert Russland hinter den USA weltweit auf Platz. Am schwersten betroffen ist Moskau mit gut der Hälfte aller Infektionen. Und bei den Todesfällen gibt es einen neuen Höchststand.

20. Mai 2020, 11:51 Uhr

Russland hat bei der Zahl der registrierten Corona-Infizierten die Marke von 300.000 überschritten.

Am Mittwoch kamen innerhalb eines Tages mehr als 8700 neue Fälle hinzu, wie die Behörden in Moskau mitteilten. Das sei der niedrigste Wert seit Anfang Mai. 2972 Menschen starben demnach mit dem Virus. Mit 135 Todesfällen pro Tag habe es nun einen neuen Höchststand gegeben.

Nach Erhebungen der US-Universität Johns Hopkins liegt das flächenmäßig größte Land der Erde bei der Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen auf Platz zwei hinter den USA. Insgesamt haben sich in Russland rund 308.700 Menschen angesteckt.

Am schwersten betroffen ist die Hauptstadt Moskau. Auf Europas größte Metropole entfällt gut die Hälfte aller Corona-Infektionen in dem Land. Nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin werden derzeit etwa 18.000 schwer kranke Menschen in Kliniken behandelt. Eine «humanitäre Katastrophe» habe es aber nicht gegeben.

Der Staatsagentur Tass zufolge liegen derzeit landesweit 99.000 Menschen, die an Corona erkrankt sind, in Krankenhäusern. Davon seien 2100 Patienten an Beatmungsmaschinen angeschlossen.

Vor allem in Moskau gilt nach wie vor strenge Ausgangssperren. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es aber keinerlei Kontaktverbote. In vielen Landesteilen wurden die Beschränkungen mittlerweile wieder gelockert. Das sei in Moskau erst dann möglich, wenn die Zahl neuer Fälle deutlich zurückgehe, sagte Sobjanin. «Wir müssen verstehen, dass dieses Problem nicht so schnell gelöst werden kann.»

Menschen über 65 Jahre und mit Vorerkrankungen müssen landesweit weiterhin zu Hause bleiben - das schon seit Ende März. Experten sehen unter anderem darin einen Grund, weshalb die Zahl der Toten in Russland vergleichsweise niedrig ist. Zuletzt gab es Berichte ausländischer Medien, dass viele Corona-Todesfälle nicht in der Statistik auftauchten. Die Behörden dementierte das vehement.

Immer wieder sind auch Großbaustellen und größere Unternehmen von massenhaften Erkrankungen betroffen. Jüngstes Beispiel ist eine Goldmine bei Krasnojarsk in Sibirien. Dort haben sich den Behörden zufolge mehr als 800 Mitarbeiter mit Sars-CoV-2 infiziert. Um eine weitere Ausbreitung einzudämmen, ist dort das Militär im Einsatz.