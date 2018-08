Neues von der Gamescom : Rückkehr der «Siedler» und «Desperados»

Eine ungeschriebene Regel der Spielebranche lautete viele Jahre lang: Neue Spiele werden bei der E3 in Los Angeles angekündigt, angespielt wird dann bei der Gamescom in Köln. Das scheint aber nicht mehr uneingeschränkt zu gelten, wie der Gamescom-Auftakt 2018 zeigt.

von dpa

21. August 2018, 17:03 Uhr

Die Gamescom ist bei Spielefans bekannt und beliebt dafür, dass internationale Titel-Neuerscheinungen dort erstmals und noch vor dem Erscheinen im Handel ausprobiert werden können. Die Videospielmesse (Besuchertage: 22. bis 25. August) hat jedoch noch mehr zu bieten.

Zur Gamescom -Eröffnung 2018 haben Entwickler aus Deutschland und seinen Nachbarländern auch neue Titel vorgestellt, die erst im Jahr 2019 erscheinen werden. Darunter ist auch ein neuer Teil des beliebten Aufbauspiels «Die Siedler». Ein Überblick:

«The Dark Pictures Anthology» ist eine Sammlung von Horrorspielen von Supermassive Games, den Machern von «Until Dawn». Der erste Titel «Man of Medan» ist ein Abenteuerspiel: Spieler sollen eine Gruppe von Urlaubern begleiten, die auf ein gesunkenes Schiff und seine untote Besatzung trifft. Gegruselt wird 2019 auf PC, Playstation 4 und Xbox One.

Im Sommer 2019 kehrt «Desperados» zurück. Der Taktik-Titel von Mimimi Productions lässt Spieler ein Team steuern, das aus mehreren Randexistenzen der Wild-West-Ära besteht. In «Desperados 3» erfordert dies allerlei Planung für Westernstadt-Schießereien aus der Vogelperspektive, kniffeliges Taktieren und beständiges Nachladen.

Mit dem Spiel «Life is Strange 2» wollen Square Enix und Dontnod an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen. Zur Gamescom-Eröffnung wurden Details zur Handlung bekannt. Diesmal in den Hauptrollen: zwei Brüder, 9 und 16 Jahre alt, die nach einem dramatischen Ereignis auf der Flucht nach Mexiko sind. Das sehr auf Dialoge und Musik bauende Abenteuer mit einer Prise Übernatürlichem beginnt Ende September.

Von BlueByte wird es im Herbst 2019 ein neues «Die Siedler» geben. Auf der Gamescom gezeigte erste Bilder zeugen von einem detaillierten Aufbauspiel in 3D mit vielen Wirtschafts-, aber auch mit Kampfszenen. Bis es mit dem neuen Teil so weit ist, beleben die Mainzer alle bisherigen Titel der «Die Siedler»-Reihe neu und bringen sie als aufbereitete Versionen für moderne PCs erneut heraus. Die History Edition gibt es vom 15. November an über Ubisofts uPlay-Plattform. Die allerersten «Siedler» von 1993 gibt es bereits als Download.

Koch Media hat einen Erscheinungstermin für «Shenmue 3» genannt: Nach vielen Jahren im Ungewissen soll der Titel Ende August 2019 erscheinen. Erzählt wird die Geschichte des jungen Kampfkünstlers Ryo Hazuki, der im China der 1980er Jahre die Mörder seines Vaters sucht.