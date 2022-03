Leute : Rowling will bis zu eine Million Pfund für Ukraine spenden

Die britische Autorin J. K. Rowling greift tief in die Tasche. Sie will für Hilfsgüter, die Kindern in der Ukraine zugute kommen sollen, spenden. Die Rede ist von umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro.

Die Autorin der Harry-Potter-Romane, J. K. Rowling, will bis zu eine Million Pfund (rund 1,2 Millionen Euro) spenden für Hilfsgüter, die Kindern in der Ukraine zugute kommen sollen. „Danke an alle, die schon gespendet haben“, schrieb Rowling und fügte hinzu: „Sie machen es Lumos möglich, ihre wichtige Arbeit für einige der hilfsbedürftigsten Kinder in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.