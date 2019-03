Tausende evakuiert : Rostock: Entschärfung der Weltkriegsbombe begonnen

In Rostock hat am Mittwochvormittag die Entschärfung einer 250-Kilogramm-Weltkriegsbombe begonnen. Das teilte die Polizei über Twitter mit. Zuvor war die Innenstadt komplett evakuiert worden. Davon waren Schätzungen zufolge rund 10.000 Menschen betroffen.

von dpa

27. März 2019, 09:46 Uhr

In dem betroffenen Bereich liegen unter anderem drei Grundschulen, fünf Alten- und Pflegeheime sowie mehrere Hotels und Pensionen. In der Stadthalle am Bahnhof wurde eine Notunterkunft eingerichtet, dort hielten sich anfangs rund 200 Menschen auf.