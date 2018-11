ISS bald wieder erreichbar? : Roskosmos: Falsches Werkzeug bei Montage der Sojus-Rakete

Ein Konstruktionsfehler war es nicht, der die Sojus-Rakete vor drei Wochen abstürzen ließ. Doch auch die Feststellung, dass bei ihrem Zusammenbau das falsche Werkzeug verwendet wurde, beruhigt nicht unbedingt.

von dpa

01. November 2018, 12:16 Uhr

Der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, macht Fehler beim Zusammenbau der Trägerrakete Sojus-FG für den gescheiterten Start vom 11. Oktober verantwortlich.

Bei der Montage eines Seitentanks an der ersten Raketenstufe seien «nicht die vorgeschriebenen Werkzeuge verwendet» worden, sagte Rogosin in einem Interview der staatlichen Nachrichtenagentur Tass vom Donnerstag in Moskau. Deshalb sei ein Sensor beschädigt worden, die Trennung der ersten von der zweiten Raketenstufe kurz nach dem Start habe daher nicht geklappt.

«Das heißt, es ist kein Konstruktionsfehler», sagte Rogosin. Der Umgang mit der Rakete sei falsch gewesen. Bei dem bemannten Start vom Weltraumbahnhof Baikonur hatte die Trägerrakete nach zwei Minuten versagt, zwei Raumfahrer konnten sich aber retten. Roskosmos stellte am Donnerstag die Ergebnisse einer Untersuchung des Unfalls vor.