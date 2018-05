Schwerer Unfall in Rheinland-Pfalz : Rollerfahrer stürzt und beißt sich Zunge ab

Bei einem schweren Unfall im Bereich einer Baustelle hat sich ein Rollerfahrer im Rheinland-Pfalz am Kopf verletzt - und sich die Zunge abgebissen.

von Lorena Dreusicke

30. Mai 2018, 17:55 Uhr

Worms | Wie die Polizei in Worms am Mittwoch mitteilte, fuhr der 29-Jährige in der Nacht auf einer Landstraße zwischen Armsheim und Flonheim trotz Sperrung in einen Baustellenbereich. Dort war der Asphalt abgefräst und zu großen Haufen zusammengetragen worden.

Der Mann fuhr den Angaben zufolge auf einen solchen Haufen auf, der wie eine Schanze wirkte. Er flog über mehrere Meter weit, schlug mit seinem Roller auf der Straße auf, zog sich eine offene Wunde am Kopf zu und biss sich seine Zunge ab.

Ein Passant entdeckte den Mann und alarmierte die Polizei. Der Unglücksfahrer wurde in ein Krankenhaus nach Mainz gebracht. Seine Zunge wurde bei der Unfallaufnahme am Unglücksort gefunden. Die Polizei hält es für denkbar, dass der Roller frisiert gewesen ist.