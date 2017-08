Riss in Seilverankerung : Rheinbrücke der Autobahn 40 bei Duisburg gesperrt

Die bei Duisburg über den Rhein führende Brücke der Autobahn 40 muss in beide Richtungen gesperrt werden. Grund ist ein Riss in einer Seilverankerung, der bei der regelmäßigen Überprüfung entdeckt wurde. Die Vorbereitungen für die Komplettsperrung begannen am Mittwochnachmittag.