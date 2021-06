Alarmierende Entwicklung : Razzien gegen Clankriminalität an Rhein und Ruhr

In mehreren Städten an Rhein und Ruhr rücken am Morgen Spezialkräfte der Polizei an. Ihre Ziele sind Häuser und Geschäftsräume im Zusammenhang mit Clankriminalität.

Düsseldorf | Bei Ermittlungen gegen Clankriminalität durchsuchen derzeit Spezialkräfte der Polizei rund 30 Objekte in Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf sowie vom Landeskriminalamt sind Beamte im Rheinland, Bergischen Land, am Niederrhein und im Ruhrgebiet im Einsatz. Laut Mitteilung werden Haftbefehle vollzogen, Ver...

