Gesellschaft : „QueerWein“ für Vielfalt im Weinbau

Wein ist vielfältig. So hat Rheinland-Pfalz jetzt eine Initiative gestartet, um Winzerinnen und Winzer in den Blick zu rücken, die sich nicht in die säuberlich sortierte heterosexuelle Welt von Mann und Frau einordnen lassen.

Mit Rosé-Weinen hat der Weinbau die binäre Entweder-Oder-Welt von Weiß- und Rotweinen schon lange überwunden. Jetzt aber hat Rheinland-Pfalz auch alle nichtbinären Menschen der Branche ebenso wie lesbische, schwule, bisexuelle, transidente und intergeschlechtliche Winzerinnen und Winzer aufgerufen, jeweils zwei Weine einzusenden für eine Auswahl von z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.