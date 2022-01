Am Tag nach Rassismus-Skandal : Prüfung für Harald Glööckler im RTL-Dschungelcamp zu gefährlich

Einen Tag nach dem Rassismus-Skandal um Janina Youssefian kommt es im RTL-Dschungelcamp erneut zu einer Extremsituation. Für die Kandidaten Harald Glööckler und Linda Nobat ist eine Prüfung zu gefährlich.

Das hat es so noch nie gegeben: RTL hat seinen Dschungelcampern eine Prüfung erlassen und ihnen die Höchstpunktzahl ohne jede Gegenleistung geschenkt. Grund war zu starker Wind am Austragungsort, einem sehr tiefen Canyon in Südafrika. „Tatsächlich ist es das erste Mal in der Geschichte des Dschungelcamps, dass es in einer Sendung keine Prüfung gibt“, ...

