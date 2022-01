Frankreich : Prozessauftakt um Mord an achtjährigem Mädchen

Der Fall hat in Frankreich für Aufsehen und Entsetzen gesorgt. Im August 2017 wurde ein achtjähriges Mädchen ermordet. Der Täter ist gefasst, jetzt beginnt der Prozess.

Im Aufsehen erregenden Mordfall der achtjährigen Maëlys hat in Frankreich der Prozess gegen einen ehemaligen Soldaten begonnen. Dies berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Montag. Der Angeklagte muss sich in dem Prozess bis zum 18. Februar in Grenoble vor Gericht verantworten. Bereits während den Ermittlungen hatte er Berichten zufolge ...

