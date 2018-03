Angeklagter schweigt : Prozess zum Mord im Berliner Tiergarten

Der Fall hat bundesweit Entsetzen ausgelöst - und eine erneute Debatte über den Umgang mit ausländischen Kriminellen, die eigentlich ausreisen müssten, aber nicht abgeschoben werden. Knapp sieben Monate nach dem Mord im Berliner Tiergarten beginnt der Prozess.

von dpa

28. März 2018, 12:32 Uhr

Berlin (dpa) – Der mutmaßliche Mörder einer Kunsthistorikerin, die im Berliner Tiergarten erwürgt und ausgeraubt worden war, hat vor dem Landgericht eine Aussage verweigert.

Aus einer zu Prozessbeginn am Mittwoch verlesenen früheren Stellungnahme des 18-Jährigen ging hervor, dass er die Vorwürfe bestritten hat. Er habe den Leichnam der Frau gefunden, nach Wertsachen durchsucht und das Handy der Toten sowie etwas Kleingeld an sich genommen, hatte der Angeklagte vor drei Wochen bei einem Haftprüfungstermin erklärt.

Dem aus Tschetschenien stammenden 18-jährigen Mann wird vorgeworfen, die arglose 60-Jährige am 5. September 2017 im Tiergarten auf ihrem Heimweg angegriffen zu haben. Mit dem Handy der Frau und mindestens zwei Euro sei er geflohen. Die Anklage in dem Prozess, der unter großem Medienandrang begann, lautet auf heimtückischen Mord aus Habgier und Verdeckungsabsicht.

Die Kunsthistorikerin war an jenem Septembertag nach einem Treffen mit Freundinnen in einem Lokal allein zu Fuß Richtung Bahnhof Zoo aufgebrochen. Der 18-Jährige, ein russischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, soll die Frau unvermittelt attackiert und tief in ein Gebüsch gezerrt haben. Die Leiche wurde drei Tage später von Passanten entdeckt. Der Angeklagte wurde über das geraubte Handy ermittelt und eine Woche nach dem Gewaltverbrechen in Polen festgenommen.

Die Tat hatte eine erneute Debatte über den Umgang mitausländischen Kriminellen ausgelöst, die eigentlich ausreisenmüssten, aber nicht abgeschoben werden.

In der Erklärung des 18-Jährigen beim Haftprüfungstermin hieß es weiter, er sei zur Tatzeit in einem Internetcafé gewesen und habe erhebliche Mengen Alkohol konsumiert. Am frühen Morgen habe er den Tiergarten durchquert und in einem Gebüsch einen Körper entdeckt. Als ihm klar geworden sei, dass es sich um eine Leiche handelte, habe er «Panik» bekommen. Später habe er aus Angst, mit der Toten in Verbindung gebracht zu werden, Berlin verlassen.