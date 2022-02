Nicht nur Corona-Gegner : Protestkonvois: Nach Kanada jetzt auch in Frankreich und Holland

Die Idee der Protestkonvois aus Kanada greift auf immer mehr Länder über: Am Samstag fuhren in Paris trotz eines Verbots tausende Gegner der Corona-Beschränkungen ein., in Den Haag blockierten Demonstranten die Innenstadt.

In Frankreich waren am Morgen trotz eines Verbots der Polizei tausende Demonstranten aus allen Landesteilen mit Autos, Wohnmobilen und Lieferwagen in die französische Hauptstadt eingefahren. Die Pariser Polizei mobilisierte 7200 Einsatzkräfte, um Blockaden durch Fahrzeugkolonnen zu verhindern. Nach Schätzungen der Polizei befuhren am Samstagmorgen 3000...

