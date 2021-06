Royals : Prinzessin Madeleine wieder in Schweden

Sie lebt mit ihrer Familie in den USA will aber den Großteil des Sommers zu hause in Schweden verbringen. Es ist ihr erster Scheden-Besuch seit langer Zeit.

Stockholm | Die in den USA lebende Prinzessin Madeleine (39) ist mit ihrer Familie erstmals seit langer Zeit wieder in ihre schwedische Heimat zurückgekehrt. Die Prinzessin sei froh, das erste Mal seit mehr als anderthalb Jahren wieder zu Hause zu sein, teilte die Sprecherin des schwedischen Königshauses, Margareta Thorgren, am Dienstag der Zeitung „Expressen“...

