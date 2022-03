Rätsel um Unfallursache : Porsche, Audi, VW: Ausgebrannter Frachter ist gesunken

Knapp 4000 Neuwagen liegen am Meeresgrund - Porsche, Audi, VW. Nach seiner Havarie ist ein ausgebrannter Frachter im Atlantik gesunken.

Ein ausgebrannter Frachter mit knapp 4000 Autos der VW-Gruppe ist am Dienstag in rauer See im Atlantik gesunken, während das Schiff abgeschleppt wurde. Das bestätigten die portugiesische Marine und Volkswagen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das Feuer auf der „Felicity Ace“ war am 16. Februar bei den Azoren ausgebrochen. Die 22-Mann-Besatzung ...

