Solidarität : Pop-Szene mobilisiert mit „Sound of Peace“ für Ukraine

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine mobilisiert Kulturschaffende. Am Sonntag wollen sich zahlreiche Künstlerinnen und Künstler vor dem Brandenburger Tor solidarisch zeigen.

Mit einer großen Solidaritätskundgebung vor dem Brandenburger Tor wollen Kulturschaffende ihre Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine demonstrieren. Mit „Sound of Peace“ ist am Sonntag (20.3.) eine musikalische Kundgebung für den Frieden in Europa geplant. Auftreten sollen nach Angaben der Veranstalter von Donnerstag unter anderem Sar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.