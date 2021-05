Außerplanmäßige Landung : Polizei durchsucht Passagierflugzeug am Berliner Flughafen

Gegen 20 Uhr landet am Berliner Flughafen ein Flugzeug, das auf dem Weg von Dublin nach Krakau war. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an - hält sich aber bedeckt bei den Hintergründen.

Schönefeld | Am Berliner Hauptstadtflughafen BER haben Bundespolizisten eine außerplanmäßig zwischengelandete Maschine durchsucht. An der abgelegenen Parkposition des Flugzeugs standen zahlreiche Polizeiautos mit Blaulicht, Spürhunde durchsuchten das auf dem Vorfeld ausgelegte Gepäck der Passagiere. Die Maßnahmen liefen bis in die Nacht hinein, ein Ende war zun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.