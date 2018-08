15-jährige Mia erstochen : Plädoyers im Kandel-Prozess erwartet

Im Prozess um die tödliche Messerattacke auf die 15-jährige Mia im rheinland-pfälzischen Kandel sollen heute die Plädoyers gehalten werden.

29. August 2018, 09:58 Uhr

Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung haben nach elf Verhandlungstagen die Gelegenheit, das Geschehen aus ihrer Sicht in einem Schlussvortrag darzulegen. Das Urteil könnte nach Einschätzung des Landgerichts in Landau am Montag (3. September) gesprochen werden. Die Beweisaufnahme war am vergangenen Montag abgeschlossen worden.

Plädoyers und auch Urteilsspruch erfolgen hinter verschlossenen Türen. Der Prozess wird nach Jugendstrafrecht unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt, da der Beschuldigte zur Tatzeit womöglich noch minderjährig war. Der mutmaßlich aus Afghanistan stammende Flüchtling war der Ex-Freund von Mia. Er soll das Mädchen am 27. Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt in Kandel erstochen haben.

Die Staatsanwaltschaft geht bei der Tat von Mord aus und wirft Abdul D. vor, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt zu haben. Seine Motive sollen Eifersucht und Rache gewesen sein. Der Angeklagte hatte seinem Anwalt zufolge zum Prozessauftakt Reue bekundet. Als Höchststrafe drohen ihm nach Jugendstrafrecht zehn Jahre Haft - bei einer «besonderen Schwere der Schuld» 15 Jahre.