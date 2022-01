Schaden in Höhe von 750 Euro : „Passt schon“: Dreister Autofahrer begleicht Unfall mit fünf Euro

Ein junger Mann verursachte einen Autounfall und fuhr unbekümmert weiter. Als der andere Beteiligte ihn stellte, flog ein Fünf-Euro-Schein aus dem Fenster. Eine Fahndung stoppte den Verursacher.

Um einen Unfall zu „begleichen“, hat ein Mann einem Autofahrer fünf Euro mit den Worten „Das passt schon“ vor die Füße geworfen. Der tatsächliche Schaden belaufe sich auf 750 Euro, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 26-Jährige fuhr demnach mit seinem Wagen am Freitagabend dicht auf das Auto des 43-Jährigen auf und kam an dessen Stoßstange. Opinary...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.