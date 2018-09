Nach Quarantäne : Passagiere aus New Yorker Flugzeug mit Grippe diagnostiziert

Zehn Passagiere eines aus Dubai kommenden Emirates-Flugzeugs, das am New Yorker Flughafen zeitweise unter Quarantäne gestellt wurde, sind an Grippe erkrankt. Das teilte ein Sprecher von Bürgermeister Bill de Blasios am Donnerstag mit.

von dpa

06. September 2018, 18:56 Uhr

Sie würden vorsichtshalber in der Klinik bleiben, bis Ergebnisse weiterer Untersuchungen vorlägen. Ärzte hatten die 521 Menschen an Bord nach der Ankunft am Mittwoch auf Krankheiten untersucht. 19 hatten sich nach offiziellen Angaben als krank herausgestellt. Zehn davon, darunter sieben Crew-Mitglieder, kamen ins Krankenhaus. Die anderen neun hatten eine ärztliche Behandlung abgelehnt.

Alle anderen Menschen hätten die Maschine und den Flughafen verlassen können, bestätigte Emirates und entschuldigte sich bei ihren Gästen für die Probleme.