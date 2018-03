Ab Montag geöffnet : Osterhasenbüro wartet auf Post von Kindern

Ein Osterhasen-Postamt erwartet jetzt wieder Wunschzettel aus aller Welt. An diesem Montag öffnet das Büro von «Hanni Hase» in Ostereistedt. Im vergangenen Jahr seien rund 31 000 Briefe eingegangen, sagt Meike Wintjen von der Deutschen Post.

von dpa

03. März 2018, 10:24 Uhr

Kinder aus Deutschland, aber auch vielen europäischen Ländern, Australien, Kanada, China und Neuseeland hätten an den Osterhasen geschrieben.

Das Büro von Hanni Hase gibt es mittlerweile seit 36 Jahren in dem Dörfchen Ostereistedt bei Rotenburg. Ein zehnköpfiges Team, ehemalige Postler und deren Helfer, beantworten im Auftrag der Deutschen Post die Briefe, die bis zum 24. März eingetroffen sind. Diese enthalten oft auch selbst gemalte Bilder und Basteleien - weil viele der kleinen Absender noch nicht richtig schreiben können, wie Wintjen sagt.

Seit einigen Jahren lädt die Gemeinde außerdem Kinder am Ostersonntag zur Eiersuche nach Ostereistedt. Helfer verstecken dann Nester mit bunt bemalten Eiern im Wald. In diesem Jahr ist die Suche bereits ausgebucht.

Seit 2005 können Kinder auch an den Osterhasen «Olli» und seine Frau «Lotti Langohr» in der sächsischen Region Oberlausitz schreiben. In Osterhausen, das zur Stadt Eisleben in Sachsen-Anhalt gehört, gibt es ebenfalls eine Osterpost-Filiale.