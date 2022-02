Filmpreise : Oscar-Nominierungen werden bekanntgegeben

Setzen sich die Favoriten durch oder ist auch Raum für Außenseiter? Daumen drücken heißt es auf jeden Fall für Maria Schrader.

In Hollywood werden am Dienstag die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die diesjährigen Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen unter anderem Filme wie „West Side Story“, „Belfast“, „Dune“, „King Richard“ und „Licorice Pizza“. Stars wie Nicole Kidman, Lady Gaga, Andrew Garfield und Will Smith können auf eine Nominierung hoffen. Der deutsc...

