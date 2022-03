Neues aus der Szene : Nürnberg wird Surfer-Paradies

München hat bereits ein stehende Flusswelle für Surfer. Jetzt zieht Nürnberg nach. Zur Einweihung kommt der Ministerpräsident.

Nach dem berühmt gewordenen Eisbach in München soll nun auch die Pegnitz in Nürnberg zum Dorado für Wellenreiter werden: Am Freitag eröffnete Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die zweite stehende Surfer-Welle in Bayern. Anders als in München, wurde sie bewusst, legal und mit finanzieller Hilfe der Bayerischen Staatsregierung von Surf-Enthusiasten ge...

